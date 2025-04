Serie B, crollo Sampdoria: in quota incubo retrocessione, per i bookmaker rischia anche la Salernitana

Getty Images

Un successo che manca addirittura dall’8 febbraio, poi quattro punti in sei partite, con il pesante 0-3 subito sabato scorso in casa contro il Frosinone, risultato che apre ufficialmente la crisi dellaLa formazione di Semplici, partita con tutt’altre ambizioni ora diciassettesima rischia concretamente la retrocessione, eventualità offerta a 2,75 su. Oltre il Cosenza, ultima della classe e ormai condannata alla Serie C – opzione vista a 1,05 – rischia anche la Salernitana, a 2 volte la posta, stessa quota di Mantova e Reggiana, mentre il colpo a sorpresa in casa dello Spezia fa respirare leggermente il Brescia, ora proposto a 2,50.