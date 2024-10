Serie B: il Sassuolo stacca Cremonese e Palermo nelle quote promozione, i bookie credono nella Salernitana

AFP via Getty Images

Il 6-1 delal Cittadella lancia gli emiliani al terzo posto in classifica e in pole sulla lavagna promozione dei bookmaker. Il ritorno in Serie A dei neroverdi paga infatti 1,90 su, contro i 2 della scorsa settimana. Perdono terrenoe Palermo, offerte a 2,50 dopo il pareggio interno con il Bari e la sconfitta del Barbera contro la. Proprio i campani scendono, in quota, a 5, appaiati alla Sampdoria di Andrea Sottil, in risalita dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. In evidenza anche il Pisa di Pippo Inzaghi, capolista in, che continua a vincere in campionato e a convincere i betting analyst: la promozione dei toscani è ora indicata a 2,75, precedendo di poco lo Spezia – secondo in classifica – proposto a 3,25. Più staccati Brescia, a 4,50, Cesena a 5 e Mantova a 7 volte la posta.