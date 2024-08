Serie B, Modena-Bari LIVE dalle 20.30

Redazione CM

41 minuti fa



Riparte la Serie B, con la seconda giornata pronta a tornare in campo questa sera. Alle 20.30 tocca a Modena-Bari, match inaugurale del secondo turno del campionato cadetto, in campo sul terreno dello stadio Alberto Braglia. L'obiettivo per le due squadre è lo stesso: riscattare la sconfitta all'esordio e ritrovare la retta via in vista del prosieguo del campionato.



I padroni di casa guidati da Pierpaolo Bisoli, infatti, sono reduci dal 2-1 sul campo del Sudtirol arrivato nel finale del match, mentre il Bari di Moreno Longo è crollato in casa contro la neopromossa Juve Stabia. Ma oggi è un altro giorno e le due squadre proveranno a riscattarsi. Arbitra Gabriele Scatena​ della sezione di Avezzano, al suo esordio in Serie B, alle 20.30 il calcio d'inizio.