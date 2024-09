AFP via Getty Images

Serie B: un portiere torna al Bari

27 minuti fa



Davide Marfella torna al Bari. Il portiere classe 1999 era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato la Casertana in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023, Marfella ha vestito anche la maglia della Vis Pesaro.



Nel club pugliese completa il reparto degli estremi difensori con Boris Radunovic (il serbo classe 1996 arrivato in prestito dal Cagliari è il titolare) e Marco Pissardo, classe 1998 scuola Inter.