Serie C: partite, date e orari del secondo turno dei playoff. Dove vederle in tv

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui i playoff di Serie C in diretta su SKY SPORT

GUARDA SU SKY SPORT

per la promozione in Serie B del campionato di Serie C Now. Te, alle formazioni provenienti dal primo turno (Atalanta Under 23, Legnago Salus, Giana Erminio per il girone A, Rimini, Pescara e Juventus Next Gen per il B, Audace Cerignola, Picerno e Taranto per il C) si vanno ad aggiungere Triestina, Perugia e Casertana.Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.Questo il programma completo:GIRONE AOre 20.30 Stadio “Nereo Rocco”, TriesteOre 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)GIRONE BOre 20.30 Stadio “Renato Curi”, PerugiaOre 21.00 Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia”, PescaraGIRONE COre 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, CasertaOre 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto