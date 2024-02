Serie C, UFFICIALE: la Recanatese cambia allenatore

Giovanni Pagliari non è più l'allenatore della Recanatese. Fatale la sconfitta in casa di martedì per 4-1 contro il Rimini. La squadra è terzultima in classifica nel girone C di Serie C a quota 24 punti in 26 giornate di campionato con 10 sconfitte e 3 pareggi negli ultimi tre mesi.



Ora in panchina può tornare Marco Alessandrini, già alla guida della Recanatese dal 2017 al 2019 in Serie D. La pista alternativa porta a una soluzione interna con il tecnico delle giovanili, Gianluca Dottori.