ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Qua, così come a Salisburgo, ho tanto spazio e tempo di sbagliare. Quando sono arrivato a Salisburgo avevo 16 anni e il passo fu gigantesco, sia come calciatore, sia sia come uomo. Per la prima volta ero lontano da casa, in un Paese nuovo, con un'altra cultura, nel quale si parla ovviamente una lingua diversa. Non potevo far altro che adattarmi e l'ho dovuto fare anche calcisticamente, ma è stata un'esperienza importantissima, che mi ha formato per il Lipsia".

- "Ogni gara è uno stimolo, ma, ma hanno anche tanta qualità e imprevedibilità in attacco. Noi però. Da sempre il calcio italiano è uno dei migliori in Europa. In campo internazionale i vostri giocatori hanno grande esperienza, per questoNoi però vogliamo fare bene".

Voglio ottenere ancora grandi cose qui, il Lipsia vuole crescere molto e io voglio accompagnare la squadra in questo percorso così intrigante"., perché sto crescendo e quindi devo rendere di più, arrivando a livelli sempre più alti. Nel calcio moderno serve tutto. Prima forse bastava eccellere in un aspetto. Oggi però bisogna essere completi se si vuole stare a questi livelli. La velocità di corsa è importante, ma lo è anche di più quella di pensiero. Il calcio è talmente rapido che bisogna leggere le azioni immediatamente per poter sfruttare pure il fisico".