Juventus, Conceicao sa come si segna a Lipsia: il portoghese sogna Champions e permanenza. Il punto sulla trattativa

e, alla sua seconda partita ufficiale con la maglia della, o per meglio dire al suo secondo spezzone di partita, hain bianconero. L'esordio del portoghese era avvenuto il 1° settembre nello 0-0 contro la Roma, in campo per 45' nel secondo tempo, il primo goal da juventino invece è arrivato sabato,durante il quale il classe 2002 ha giocato, e bene, gli ultimi 28 minuti. In mezzo, più di

detto 'Chico', guarda con ottimismo al suo futuro, sia a quello immediato che a quello un po' più lontano. L'immediato vuol dire, vuol dire. E Lipsia per il 21enne figlio d'arte evoca dolci ricordi, vale a dire il, la rete decisiva segnata al 92° del match Portogallo-Repubblica Ceca 2-1 della fase finale degli ultimi Europei.andrebbe anche a ripagare i bianconeri del dolore che Conceicao provocò al popolo juventino nel 2021, quando con il suo Porto eliminò i bianconeri di Cristiano Ronaldo negli ottavi di finale di Champions League.

anche oltre la scadenza dell'attuale prestito annuale: "Qui per restare a lungo, mi rivedo in Cristiano Ronaldo". L'idea è la stessa della Juve, e per questo il ds Cristiano Giuntoli è già al lavoro. Ricordiamo che l'esterno classe 2002 è arrivato alla Juventus in chiusura di mercato con la formula del. I colloqui con il Porto - che dopo Conceicao ha trattato con i bianconeri per Tiago Djalò - cominceranno infatti molto presto. Il club lusitano farà leva sulla, ma dovrà fare i conti pure con la volontà dello stesso Conceicao, che come detto vuole fortemente che il suo futuro sia a tinte bianconere.

I portoghesi potrebbero cedere ma a condizioni economiche più favorevoli, tenendo il punto sui, ma molto dipenderà anche dalle prossime prestazioni del figlio di Sergio Conceicao: e quanto visto contro il Genoa fa sperare che il numero 7 possa regalare presto grandi soddisfazioni a Thiago Motta, magari proprio a partire da