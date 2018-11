Giovanni Simeone è stato utilizzato da Stefano Pioli per 893 minuti. Questo è il bilancio dopo l'undicesima giornata di Serie A - scrive Il Corriere dello Sport - e successivo alla gara contro la Roma quando si è procurato il calcio di rigore dopo essersi divorato una rete. E anche nel secondo tempo non è riuscito ad approfittare di una gran giocata di Federico Chiesa. Sostituito al 33' del secondo tempo con l'ingresso in campo di Pjaca ha lasciato il campo ancora senza reti. Il gol manca dalla gara di Genova contro la Sampdoria lo scorso 19 settembre. L'altro è stato realizzato contro il Chievo Verona alla prima giornata di campionato quando ha servito anche un assist. Troppo poco tuttavia per chi ha la sua fame e non si accontenta di guadagnare un penalty. Tutti lo aspettano, con più centri ma anche più occasioni da rete che fino ad ora faticano ad arrivare. I minuti di digiuno sono arrivati 623 ma la scorsa stagione sono stati addirittura 633 e ancora prima con la casacca del Genoa 795. Alla fine della stagione però il numero di reti è sempre stato elevato e crescente, ecco perché il campanello d'allarme non è così forte.