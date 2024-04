Simeone si propone: 'Ho un contratto con l'Atletico, ma tornerò in Italia. L'Inter ci ha fatto capire...'

allenatore dell'Atletico Madrid ha presentato in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport la sfida di Champions League che vedrà i Colchoneros affontare il Borussia Dortmund dopo aver eliminato ai calci di rigore l'Inter agli ottavi. E l'ex-Inter, Lazio e Catania ha ribadito la propria volontà di tornare in Italia da allenatore."La partita con l’Inter ci ha fatto capire che abbiamo la forza per continuare questa competizione difficile, contro le migliori otto"."Civitas Metropolitano? La nostra gente è molto forte, ci dà una voglia e un’energia superiore, ma troveremo lo stesso a Dortmund".

"Griezmann è il giocatore più importante che abbiamo, la squadra gira intorno alle sue qualità e sa che abbiamo bisogno di lui"."Astinenza del gol di Morata in questo periodo? I centravanti subiscono questi momenti, ci stanno"."Futuro in Serie A? Ho un contratto (fino al 2027 ndr) qui per i prossimi anni, quindi non posso dare una data di scadenza, ma ho intenzione di tornare in Italia, perché mi sono trovato bene e a Catania ho imparato molto da allenatore".