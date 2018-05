Niente Juve a San Lorenzello, comune campano in provincia di Benevento: il sindaco Antimo Lavorgna ha risposto infatti in una nota ufficiale ai tifosi della Juventus che avevano chiesto all'amministrazione comunale la chiusura al traffico del centro storico del paese, oltre all'utilizzo delle strade per poter festeggiare la vittoria dello scudetto.



TIFOSI DELLA JUVE DEFINITI 'LIQUAME' - Il primo cittadino, di nota fede napoletana, ha spiegato: "Ho inteso dare una risposta goliardica anche per stemperare il clima tra juventini e napoletani. Null’altro... Confesso però d’aver ricevuto telefonate in merito anche da personaggi noti". Ma i toni dell'ordinanza sono ben diversi: "Il centro storico non può essere chiuso al traffico per la manifestazione in oggetto. I colori bianconeri non sono adeguati alla bellezza del nostro centro storico. Pertanto si mette a disposizione l’area adiacente il depuratore comunale con la clausola di fare molta attenzione a non mischiare il liquame buono con quello cattivo. Auguriamo buon divertimento".