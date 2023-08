Nuovi portieri in arrivo per Bayern Monaco e Siviglia. I campioni di Germania prendono l'israeliano Daniel Peretz (classe 2000) dal Maccabi Tel Aviv, mentre il club spagnolo sceglie il nazionale norvegese Orjan Nyland (classe 1990), libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato i tedeschi del Lipsia a parametro zero. Prendono il posto rispettivamente dello svizzero Sommer ceduto all'Inter e del marocchino Bounou, andato all'Al-Hilal in Arabia Saudita.