Intervistato da SFZ in Slovacchia il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato della qualificazione agli Europei ottenuta dalla sua nazionale nonostante l'autogol segnato a gara scaduta e che ha mandato ai supplementari il match.



AUTOGOL - "Il momento dell'autorete è stato senza dubbio duro per me. Nella mia testa si sono accavallati tanti pensieri in quegli attimi, ma per fortuna poi ci siamo qualificati e magari la gente si scorderà del mio autogol. Ho dovuto rifiatare un attimo, ma poi sono tornato con la testa sul match e sono riuscito ad aiutare la squadra".



NELLA STORIA - "Sono felice della vittoria, non accade tutti i giorni di qualificarsi ai campionati europei. I nostri nomi saranno per sempre ricordati come quelli che hanno riportato la Slovacchia alla qualificazione, alcuni per la prima volta. Ringraziamo i nostri tifosi che ci sono stati vicini per tutte le partite, spero di rivederli presto allo stadio. Magari alcune prestazioni sono state al di sotto di quanto tutti si potessero aspettare da noi, ma tutti abbiamo sempre dato il massimo in ogni partita. E adesso la soddisfazione è davvero enorme".