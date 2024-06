Zirkzee-Milan, il Manchester United insiste con Kia Joorabchian: c'è un aggiornamento

Getty Images

Non è ancora il momento di decidere il futuro, ma la parola fine si avvicina.anche se le cose, in Germania, non stanno andando come si aspettavae a livello di squadra, con il terzo posto nel girone D alle spalle di Austria e Francia, che obbligherà gli Orange a giocare gli ottavi come una delle quattro migliori terze. Koeman, che lo ha convocato mentre era in vacanza in Florida, per sostituire l'infortunato Brobbey, di fatto non lo considera, le sue gerarchie sono chiare e non sembrano destinate a cambiare. La prima scelta è Depay, con Weghorst principale alternativa.

Zirkzee, come noto,, ma il suo agente, Kia Joorabchian, ha fatto richieste considerate esose da Ibrahimovic, Furlani e Moncada., per questo motivo il potente agente iraniano nato in Gran Bretagna sta valutando altre opzioni. Nonostante il club rossonero abbia già informato il Bologna di voler pagare i 40 milioni di euro di clausola, valida dal primo luglio.- Kia ha fatto una chiacchierata, senza approfondire, con la Juventus, che ha chiuso per un altro suo assistito,. Il club inglese non ha ancora parlato con il Bologna, ma sta provando ad arrivare a un accordo con l'agente.il profilo giusto per far fare il salto di qualità al reparto offensivo. E lo United ha capito che trovare un punto d'incontro con Kia metterebbe la trattativa sul binario giusto.

Il Milan, a oggi, resta in vantaggio, ma deve fare in fretta.Servirà tanta diplomazia e fare un passo in avanti, senza dimenticare le linee guida, ovvero niente beneficenza agli agenti: Kia a oggi non intende fare troppi sconti e vorrebbe un pagamento rapido.