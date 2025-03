Solet migliore in campo a San Siro, l’Inter di fronte a un bivio

non poteva scegliere modo migliore per giustificare concretamente l’interesse che le grandi squadre iniziano a nutrire verso di lui.ha scelto la strada più corta e lo slogan più convincente,che in passato avevano avuto l’opportunità di bloccarlo. Adesso ci sarebbe da trattare con l’Udinese, che di sicuro non è mai stata una bottega in cui presentarsi quando hai in mente di comprare a buon prezzo, anche se con Solet

La questione è anche tecnica, fino a qualche mese fa l’Inter sembrava decisa a salutare uno tra de Vrij e Acerbi, tuffandosi conseguentemente sul mercato per reperire un centrale giovane. Ma, al momento,quella composta da Acerbi e de Vrij, dirottando le attenzioni su un braccetto, visto che Palacios ha deluso le aspettativa prima a Milano e poi a Monza., anche avendo di fronte un quadro della situazione più chiaro in merito alle reali possibilità che riguardano le varie opzioni che offre il mercato, visto che, neanche quella che porterebbe eventualmente a un profilo alla Beukema.

Di sicuro Solet non è un centrale, ma questo era noto già prima che l’Inter affrontasse l’Udinese., più che altro,, che si è anche tolto la gioia personale del goal, sfiorando addirittura una doppietta che sarebbe stata indigesta per i nerazzurri. Personalità e tecnica hanno convinto tutti,, mentre potrà crescere ancora dal punto di vista difensivo., però,

