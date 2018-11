Gentile Procuratore,sono costretto a scrivere in questa rubrica non trovando risposta da nessuna parte. In breve: sono a rischio esonero dove alleno ora come preparatore atletico e sono stato contattato da un'altra società pronta a ingaggiarmi. Visto che cambio serie, da una professionistica a una dilettantistica, il nuovo ingaggio è possibile o devo stare fermo per l'intera stagione come previsto per gli allenatori? Qualcuno mi ha detto che non posso più allenare, ma io "tengo famiglia"! Mister Xfacciamo subito presente che questa domanda mi è pervenuta via sms e mi è stato chiesto di non svelare nulla circa i nomi delle parti in causa. La norma federale di riferimento è l'art. 38 delle NOIF in forza del quale i TECNICI (gli allenatori e non i preparatori atletici) non possono svolgere alcuna attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva. Tale preclusione - precisa il comma 4 della norma richiamata - non opera per i preparatori atletici...che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altre società per svolgere (nuovamente) l'attività di preparatore atletico.Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it