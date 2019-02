Parma da scudetto: non è un refuso, né uno scherzo, ma soltanto la constatazione di come sarebbe la classifica della Serie A se le partite durassero solo un tempo. La squadra di D'Aversa a metà gara sarebbe seconda in coabitazione con il Napoli, a soli cinque punti dalla Juventus. Un dato sorprendente che può avere ripercussioni sulle scelte degli scommettitori. Per esempio, nella partita di domani con l'Inter al Tardini, il segno «1» alla fine del primo tempo, dato a 5,00 dai trader di Stanleybet.it, potrebbe essere appetibile. La «X» al 45' è a 2,20 così come il «2». L'ottimo momento del Parma, in grado di recuperare due gol in casa della Juventus, non impedisce comunque che l'Inter (pur reduce da un solo punto in tre partite) sia favorita: l'«1X2» classico segnala i nerazzurri nettamente avanti, a 1,72, mentre il pari è a 3,75 e la vittoria del Parma a 4,70.