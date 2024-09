Soulé e l'infortunio durante l'esultanza in Roma-Venezia: cos'è successo

Getty Images

Il primo gol in Serie A di Niccolò Pisilli salva la Roma nella partita interna contro il Venezia. Il classe 2004 ha ribaltato il risultato nei minuti finali dopo il vantaggio di Pohjanpalo nel primo tempo e il pareggio di Cristante nella ripresa.considerando anche l'1-1 contro l'Athletic Bilbao in Europa League.- A salvarlo nella sfida dell'Olimpico è un pupillo di De Rossi, festeggiato da tutti i compagni compreso Matias Soulé, che durante l'esultanza si è fatto male ed è stato costretto alla sostituzione:. Al suo posto è entrato l'ex Atletico Madrid Hermoso, nelle prossime ore le condizioni di Soulé verranno valutate per capire se si è trattato solo di uno spavento o di qualcosa di più serio.

- Dopo la caduta Soulé è rimasto dolorante a terra toccandosi la caviglia sotto lo sguardo preoccupato di Juric, per poi uscire sulle proprie gambe dirigendosi verso la panchina;. Potrebbe quindi essere una semplice storta, questa è la speranza di Juric che conta di avere Soulé a disposizione già per la prossima partita di Europa League, in programma giovedì 8 in casa dell'Elfsborg.