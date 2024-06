AFP via Getty Images

Spagna-Croazia, la MOVIOLA LIVE: manca un rosso a Rodri, avrebbe saltato l'Italia

un' ora fa



Spagna e Croazia scendono in campo alle 18 nel big match valido per il Gruppo B, lo stesso in cui è inserita l'Italia. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.



SPAGNA-CROAZIA, sabato 15 giugno ore 18



Arbitro: Michael Oliver ENG

Assistenti: Stuart Burt ENG, Dan Cook ENG

Quarto uomo: Anthony Taylor ENG

VAR: Stuart Attwell ENG



77' - Rodri atterra Petkovic in area. Palla gol clamorosa per la Croazia, con Petkovic a un metro dalla porta vuota e pronto a spingere in rete la palla. Plateale l'intervento di Rodri che da dietro allunga la gamba - senza poter in alcun modo toccare il pallone - e atterra l'attaccante croato. Oliver assegna il rigore, ma estrae solo il giallo. L'occasione da gol era tuttavia chiara e inequivocabile e Rodri non cerca di colpire il pallone, bensì ostacola l'attaccante. Manca dunque un rosso diretto per il centrocampista della Spagna, che avrebbe così saltato la sfida con l'Italia, in programma per il 20 giugno alle 21.