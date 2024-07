AFP via Getty Images

Spagna-Francia, perché Cucurella viene fischiato a ogni pallone che tocca

50 minuti fa

Spagna-Francia sta regalando spettacolo agli spettatori europei che, stasera, scopriranno chi tra le squadre di De La Fuente e Deschamps sarà a Berlino il 14 luglio per la finalissima.



Si gioca a Monaco e i tifosi tedeschi presenti sugli spalti non lasciano scampo a Marc Cucurella, sonoramente fischiato a ogni tocco di palla. Non è finito nel dimenticatoio il tocco di mano del terzino del Chelsea nei quarti di finale contro la Germania, non ravvisato come tale dall'arbitro Taylor.