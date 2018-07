La Spagna di Hierro è stata eliminata ai calci di rigore dai padroni di casa della Russia per 4-5; proprio l'ex difensore spagnolo, che ha guidato la Roja dopo la cacciata di Lopetegui, ha parlato a Telecinco dopo l'estromissione delle furie rosse da Russia 2018, spiegando: "E', o è stato, un piacere. Continuare o meno non è una decisione mia: dopo una eliminazione il mio pensiero non conta- per poi soffermarsi sui calciatori- lo sforzo dei ragazzi è stato spettacolare. Lo avevamo detto che agli ottavi non c'è margine d'errore. La squadra si è comportata in maniera professionale ed è stata un piacere poterla allenare: gli ho detto che non ho nessun rimprovero da fargli".