Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Torino: “Credevo fortemente nella salvezza, poi ci sono state delle problematiche che ce l'hanno impedito. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo dal primo di luglio a oggi, con le responsabilità che si devono prendere tutti. Quando sono arrivato qua ero consapevole dei problemi che c'erano. La Spal? Quando analizziamo le partite insieme ai calciatori, rimangono meravigliati dagli errori individuali commessi, come per esempio contro la Roma. Abbiamo commesso troppe leggerezze. Non posso parlare perché i risultati parlano da soli. Di sicuro sceglierei di nuovo la Spal, anche se mi sento in debito con la società, la città e i tifosi. Mi sento in difficoltà a camminare per strada, la gente mi saluta, la sento vicina, mi sostiene, nonostante io non abbia collezionato nessuna vittoria post-Coronavirus”