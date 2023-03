La caduta libera della Spal, battuta ieri dal Frosinone nel turno infrasettimanale di Serie B e scivolata all'ultimo posto in classifica, fa un'altra vittima.



Dopo l'esonero comminato all'ormai ex tecnico Daniele De Rossi un paio di settimane fa sorte analoga è toccata ora al direttore tecnico Fabio Lupo.



L'allontanamento del dirigente era nell'aria da giorni ma è diventato ufficiale soltanto nella nottata in seguito al comunicato diffuso dallo stesso club estense: "S.P.A.L. comunica di aver sollevato Fabio Lupo dall’incarico di direttore dell’area tecnica biancazzurra. Contestualmente la Società conferma la propria fiducia ad Armando Ortoli, che continuerà a ricoprire l’incarico di direttore sportivo".