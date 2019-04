In attesa di capire come finirà lo scontro diretto tra Bologna e Chievo, la Spal si lecca le ferite dopo la sconfitta, meritata, rimediata a Cagliari. Gli uomini di Semplici, senza Lazzari e con un Kurtic a mezzo servizio, hanno sofferto terribilmente la fisicità di Pavoletti e compagni, subendo in modo esagerato sulle palle inattive, che si sono rivelate decisive. La sconfitta, in ogni caso, non pregiudica in alcun modo il proseguo della stagione, anche grazie alla sconfitta dell’Empoli sul campo di Udine. Per mettere la parola fine sulla corsa salvezza, però, servirà un’impresa nel prossimo turno di campionato, che vedrà la Spal ospitare la Juventus.



La sfida con i bianconeri è certamente la più attesa dell’anno, a maggior ragione se Cristiano Ronaldo sarà della partita. Il Mazza è pronto a riempirsi e a trasformarsi in una polveriera in occasione di una partita di questo livello, che si preannuncia complicata, certo, ma anche estremamente delicata. Già, perché i bianconeri potrebbero festeggiare lo Scudetto proprio sul campo di Ferrara, cosa che la Spal dovrà evitare ad ogni costo. In primo luogo perché il Mazza è deve restare luogo di festa solo per la Spal, poi perché quei punti servono molto di più agli uomini di Semplici. Fare risultato contro i campioni d’Italia significherebbe, infatti, dare una svolta emozionale al campionato: la squadra uscirebbe totalmente rinfrancata da una simile impresa e le stese avversarie pagherebbero dazio a livello psicologico. La sfida con la Juve diventa quindi decisiva, paradossalmente per entrambe. La Spal, però, deve avere la forza di non sbagliare e di conquistarsi un’altra di stagione in A dimostrando di essere all’altezza della squadra più forte.