Spezia-Lecce 0-0



Dragowski 7: anticipa i tempi di recupero. Non è al meglio ma è sicuro in più di un’occasione respingendo da par suo.

Amian 7: a differenza di altre volte entra col giusto piglio ed è bravo a neutralizzare su Di Francesco nel primo tempo . Attento fino alla fine.

Kiwior 5: non è preciso come sempre, forse la fitta pioggia gli fa sbagliare numerosi appoggi anche semplici. (20’ st Caldara 6: pulito ed essenziale).

Nikolaou 6:un paio di chiusure importanti ma sbaglia anche la misura su due situazioni che potrebbero costare care. Nettamente meglio nella ripresa.

Holm 5,5: sbatte spesso su Gallo che lo limita. Ultimi 20’ in apnea.

Bourabia 6: riesce a mettersi in moto un paio di volte. (9’ st Agudelo 6: un paio di guizzi, poi si adegua)

Ampadu 6: prova a fare il vigile urbano in mezzo al traffico

Bastoni 5,5:sbaglia un paio di appoggi poi trova le misure. (20’ st Ekdal 5,5: dovrebbe dare ordine ed esperienza, dovrebbe appunto)

Reca 5: primo tempo lunare, tocca 8 palloni ne sbaglia 10. La ripresa è quasi identica.

Nzola 6: Si da molto da fare, Umtiiti non gli concede un centimetro tranne che in un’occasione che spreca.

Gyasi 6: si da un gran da fare, ha un’occasione nel primo tempo che però spreca malamente.

Gotti 6: Difficile fare di più. La classifica comunque viene mossa.