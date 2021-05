Spezia-Napoli 1-4



Provedel 6: non può nulla su tutti i gol del Napoli, se non altro non sbaglia tutte le giocate di piede.

Vignali 6: inizio timido, con errore che poteva costare caro, poi si riprende e almeno per i primi 45’ è l’unico sufficiente del reparto arretrato.

Ismajli 4: il cliente è di quelli quasi impossibili e se gli lasci lo spazio poi diventa impossibile riprenderlo. Lo tiene in gioco anche sul 3° gol.

Chabot 4: sbaglia tutti gli appoggi, alcuni peraltro semplici. E a marcare mostra diverse lacune.

Marchizza 5: soffre e parecchio ogni volta che Politano ha la palla tra i piedi ed infatti la rete del vantaggio ospite nasce da quella mattonella. Meglio nella ripresa, da una sua azione volitiva nasce la rete della ‘bandiera’.

Estevez 6: prova a fare filtro ed arginare almeno fin che le forze lo sorreggono. (33’ st Acampora s.v.)

Ricci 5,5: si abbassa per prendersi il pallone ma non trova mai compagni pronti a riceverlo; ammonito salterà il match di mercoledì a Genova contro la Sampdoria.

Maggiore 6: tiene il campo, l’unico che offre spunti di dinamismo fino al 90’.

Verde 5,5: servito poco e male, nemmeno quando lasciato libero dalla difesa partenopea, eppure è uno dei pochi a dare del tu alla palla e poterla far viaggiare di prima: non fa sfracelli ma tra lui e Gyasi c'è un abisso. (1’ st Piccoli 7: entra e fa gol dando l’illusione di poterla riaprire).

Gyasi 4,5: mai in partita, evidenzia tutti i propri conclamati limiti tecnici, tra stoppare la palla e servirla anche a due metri. Unico pregio il cross per la testa di Estevez, troppo poco in oltre un’ora di gioco. (23’ st Farias 5,5: addomestica come pochi il pallone ma non offre spunti per i propri compagni)

Agudelo 6: il trottolino colombiano si da da fare ma non trova sponde la davanti almeno fin tanto l’ingresso di Piccoli. (33' st Saponara: s.v.)

Italiano 5: il Napoli è di due categorie superiore, ma oramai questo Spezia monocorde farebbe fare bella figura quasi a chiunque. Primo tempo horror, abbastanza inspiegabile poi la sostituzione di Verde, nel primo tempo tra i pochi a salvarsi. Samp fuori, Toro e Roma in casa: la salvezza ora è tutta qui.