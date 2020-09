Lo Spezia per la sua prima, storica, stagione in serie A si affiderà ancora a Vincenzo Italiano. L’allenatore è stato artefice di una cavalcata trionfale lo scorso anno, culminata con la vittoria dei playoff. La continuità di guida tecnica non è stata seguita da quella in ambito dirigenziale infatti il DS Angelozzi ha lasciato il posto a Meluso.



L’ex dirigente del Lecce ha espresso il desiderio di voler portare in liguria alcuni dei suoi fedelissimi che bene hanno fatto con la maglia giallorossa. Tra questi c’è sicuramente Filippo Falco, fantasista dotato di un gran sinistro e un’ottima tecnica di base, molto abile anche sui calci piazzati. Nella scorsa stagione, conclusa purtroppo con il ritorno nella cadetteria, il numero 10 del Lecce ha messo a segno 6 gol e 4 assist.



Non sarà facile strapparlo ai salentini anche vista l’agguerrita concorrenza di Parma e Genoa. Staremo a vedere se Meluso sarà in grado di far valere la maggiore confidenza con il ragazzo, avendolo già avuto sottocchio durante l’annata passata.