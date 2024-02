Spinazzola cerca squadra, la Juventus è un'idea

L'idea è partita dal suo entourage, da sempre in contatto con il club bianconero e guidato sempre da Davide Lippi. Perché Leonardo Spinazzola avrebbe più di un club pronto a fargli ponti d'oro per convincerlo ad andare in Arabia Saudita, ma la voglia di calcio vero è ancora tanta nella testa e nello spirito dell'esterno della Nazionale. Che ora è in scadenza di contratto e già a gennaio aveva visto proprio il suo agente dichiarare come non ci fossero margini di rinnovo con la Roma, per quanto la staffetta tra José Mourinho e Daniele De Rossi abbia cambiato non poco lo stato dell'arte per il campione d'Europa. Così Spinazzola prima di aprire le porte agli sceicchi vuole valutare con estrema attenzione il mercato italiano e semmai europeo, con l'ipotesi di un ritorno alla Juventus che lo stuzzicherebbe non poco. Anche perché il club bianconero sta guardando a sua volta con grande interesse al mercato dei parametri zero, l'inserimento di Spinazzola sarebbe semplice per quanto rimangano i soliti (tanti e fondati) dubbi sulla sua tenuta fisica. Una candidatura che in casa Juve si valuta, senza fretta e senza lasciare particolari illusioni, ma che si valuta prima di dire di no una volta per tutte.