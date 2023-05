E' quasi tutto pronto per il big match europeo tra Roma e Bayer Leverkusen. Domani i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico la formazione tedesca allenata da Xabi Alonso in un match valido per l'andata delle semifinali di Europa League.insieme a José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida."Domani affrontiamo una grande squadra. Sono velocissimi e dobbiamo essere concentrati più quando abbiamo palla noi che quando la hanno loro. Hanno cinque o sei giocatori con una gamba pazzesca. Sarà una grande partita"."In ogni partita ad alta intensità sono tra i primi nella squadra. Il mio fisico sta bene però ci sono anche gli avversari, ci possono stare piccole sbavature che possono portare ad un gol o posso fare un passaggio che porta ad un gol nostro. Non sta succedendo niente, sto bene. E' difficile per un quinto avere sempre lo stesso rendimento. Si può sbagliare, l'importante è riprendersi"."Non saprei cosa rispondere. Il mio futuro è tornare ora a casa, dare un bacio a mio figlio, e la partita di domani. Non ha senso parlarne ora, ci sono ancora partite importanti"."In Europa le squadre sono meno attendiste. In Italia si guarda più la tattica. In Europa hanno più intraprendenza e pensano a fare gol. Quella può essere un'analisi importante"."Volevo attaccare e far male agli avversari invece è successo il contrario. Volevo anticipare un possibile passaggio. Dispiace ma sono errori dai quali è importante riprendersi. Il mio ruolo è a sinistra, se non c'è proprio nessuno ci gioco ma il mio ruolo è lì a sinistra".