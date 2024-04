Sampdoria: Kasami torna in gruppo, Piccini e Murru sono in dubbio

Lorenzo Montaldo

32 minuti fa

Una buona notizia, ma due situazioni da monitorare con attenzione emergono da Bogliasco, dove la Sampdoria si sta allenando in vista della sfida con lo Spezia. Per la sfida con i bianconeri, cruciale in ottica playoff, mister Pirlo potrà tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi infatti si era fermato Pajtim Kasami, che aveva accusato un affaticamento muscolare. Il giocatore si era allenato a parte, e questo aveva ovviamente preoccupato i blucerchiati, dal momento che lo svizzero è uno degli insostituibili della formazione genovese.



Dal Mugnaini però arrivano buone notizie. Già ieri Kasami è rientrato in gruppo, e dovrebbe essere regolarmente al suo posto per la sfida con i bianconeri. Novità importante per la Samp, che comunque deve fare i conti con gli acciacchi di Cristiano Piccini e Nicola Murru. Il primo è out da tempo, da settimane ci si aspetta il suo ritorno in gruppo ma il centrale, fuori praticamente da febbraio (salvo una piccolissima parentesi, qualche minuto con la Ternana che ha comportato una nuova ricaduta) è alle prese con noie muscolari. Stessa situazione pure per Murru, che però ha giocato con il Sudtirol. Nel caso entrambi non dovessero farcela, o dovessero andare in panchina, Pirlo si affiderà al terzetto Leoni Ghilardi e Facundo Gonzalez, già visto a più riprese in questa stagione.