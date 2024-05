Statistiche da top player per Gianluca Scamacca: solo Palmer e Kane meglio di lui

7 minuti fa



Negli ultimi due mesi (a partire dal 6 marzo), solo Cole Palmer del Chelsea (12) e Harry Kane del Bayern Monaco (11) hanno segnato più di Gianluca Scamacca tra i giocatori dei cinque grandi campionati europei considerando tutte le competizioni (10 reti, come Florian Wirtz del Bayer Leverkusen che ha fatto gol anche in Europa League contro la Roma).



LA PRIMA VOLTA DI SCAMACCA - Per la prima volta in carriera, l'attaccante dell'Atalanta è andato in gol per quattro partite consecutive in Serie A. Il classe '99 cresciuto nella Roma e rientrato in Italia dopo l'esperienza in Premier League al West Ham, ha raggiunto la doppia cifra di marcature nei cinque campionato principali europei per la seconda volta (16 gol con il Sassuolo 2021/22).