Stoccarda-PSG: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ildi Luis Enrique e losi affrontano in una sfida decisiva nel maxi girone di Champions League, entrambe a quota 10 punti. Per entrambe, un pareggio potrebbe non bastare a causa di scenari complessi legati alla differenza reti e ai risultati degli altri campi. La gara arriva dopo due vittorie consecutive per entrambe le squadre. Il PSG arriva galvanizzato dall’esaltante 4-2 in rimonta contro il Manchester City. Lo, invece, rischia maggiormente: per accedere agli ottavi, i tedeschi devono necessariamente vincere, poiché un pareggio li eliminerebbe in caso di vittorie di Sporting Lisbona e Manchester City. Il PSG ha più margine grazie alla differenza reti (+2 contro il -1 dello Stoccarda), ma potrebbe comunque essere eliminato se si verificassero una serie di risultati sfavorevoli, incluso un pareggio tra Benfica e Juventus e una goleada della Dinamo Zagabria contro il Milan.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Stoccarda-PSG in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Partita: Stoccarda-PSGData: mercoledì 29 gennaio 2025Orario: 21.00Canale tv: Sky Sport (canale 251)Streaming: Sky Go, NOWIl pareggio potrebbe non bastare allo Stoccarda, con il suo allenatore Hoeness punta su un 4-2-3-1 offensivo: Undav sarà il centravanti, supportato da Millot come trequartista e dagli esterni Leweling e Fuhrich. A centrocampo giocheranno Keitel e Stiller, mentre in difesa, davanti al portiere Nubel, ci saranno i centrali Al-Dakhil e Chabot (osservato dalla Juventus) e i terzini Vagnoman e Mittelstadt. Assenze pesanti per lo Stoccarda: Rouault è squalificato, mentre Diehl, Raimund, Zagadou e El Bilal Touré sono infortunati. Il PSG, privo dello squalificato Nuno Mendes, dovrebbe schierare Lucas Hernandez come terzino sinistro insieme ai centrali Marquinhos e Pacho e al terzino destro Hakimi, protagonista nella recente vittoria per 4-2 contro il Manchester City. In porta ci sarà Donnarumma, autore di buone prestazioni nonostante i gol subiti. A centrocampo spicca Joao Neves, giovane portoghese in grande forma, affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz, con quest’ultimo in ballottaggio con Zaire-Emery. In attacco, l’unica certezza è Barcola, mentre completano il reparto due tra Dembelé, Goncalo Ramos, Lee e Doue, in assenza di Kvaratskhelia ancora fuori lista.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Keitel, Stiller; Leweling, Millot, Fuhrich; Undav. All. Hoeness.PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez; F. Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembelé, Goncalo Ramos, Barcola. All. Enrique.- La sfida fra Stoccarda e PSG sarà visibile su Sky Sport 258 e su Diretta Gol su Sky Sport 251.Stoccarda-PSG sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.