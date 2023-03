Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni parla di Mateo Retegui: "Bravissimo il ct e il ragazzo a presentarsi con una rete all’esordio, anche se a mio avviso, nonostante il grande impegno, era palese che fosse un po’ spaesato e fuori contesto. L’intesa con i compagni, come naturale, non è possibile che arrivi dopo solo 3 giorni insieme. Insomma, ben venga il suo inserimento nel gruppo, ma consentitemi di dire che è l’eccezione che conferma la difficoltà a reperire altri centravanti pronti per la nostra Nazionale. Non è un bellissimo segnale che il nostro calcio abbia bisogno di un ragazzo convocato “d’emergenza” per indossare la maglia azzurra numero 9. Non gli abbiamo neppure dato il tempo di imparare qualche parola d'italiano e l'intervista post partita in spagnolo un po' mi ha fatto effetto".