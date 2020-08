Prosegue la caccia della Juventus a un nuovo centravanti sul mercato. Il primo nome sulla lista della spesa per il dopo Gonzalo Higuain resta quello di Edin Dzeko. Il nazionale bosniaco può lasciare la Roma, pronta a sostituirlo con il polacco Arkadiusz Milik del Napoli. L'ultima novità è una telefonata avvenuta tra Dzeko e il nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo.



SUAREZ - Intanto il dirigente juventino Pavel Nedved porta avanti i contatti con Luis Suarez, scaricato dal Barcellona. L'attaccante uruguaiano ha chiesto una buonuscita da 25 milioni di euro al club blaugrana, con cui è sotto contratto per la prossima stagione (più un rinnovo automatico fino a giugno 2022 nel caso in cui giocasse il 60% delle partite). Invece ai bianconeri e agli altri club interessati come l'Atletico Madrid chiede un ingaggio da 14 milioni di euro netti all'anno, oltre a una mega commissione di 15-20 milioni per i suoi agenti. Cifre proibitive per la Juve, che non a caso avanza decisa su Dzeko.