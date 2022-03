James Rodríguez non è stato felice in Qatar intende lasciare il club nei prossimi mesi. Molte indiscrezioni lo hanno messo nel mirino del Galatasaray, ma nelle ultime ore è stata confermata la possibilità di tornare in Sud America. Secondo vari resoconti dei media in Colombia, il Junior di Barranquilla sarebbe disposto ad ingaggiare James Rodríguez nella prossima finestra di mercato della prossima estate. La squadra colombiana sarebbe disposta a pagare i 15 milioni di euro richiesti dall'Al Rayyan.