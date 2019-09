Dopo avergli restituito il gol che la Lega di Milano gli aveva assegnato alla prima giornata, e dopo la rete contro il Wolverhampton,con 4 reti. A 3 sale Berardi con la tripletta contro la Sampdoria.Come si ricorderà,(campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21) dai giocatori di Serie A.Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai sensi dell'art. 616 cod. pen., del D.lgs. n. 196/2003, nonche' del Regolamento Ue 2016/679. Chiunque riceva questo messaggio per errore, e' pregato di darne immediata comunicazione, anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente, e di distruggerlo.