Il Cholo Simeone è il secondo finalista di Supercoppa di Spagna, domenica alle 17 il suo Atletico Madrid affronterà nel derby il Real, vittorioso ieri contro il Valencia per 3-1 nell'altra semifinale..



LA PARTITA - I Colchoneros sconfiggono per 3-2 il Barcellona in una semifinale ricca di emozioni: nella cornice del King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah in Arabia Saudita l'Atletico ha ribaltato lo svantaggio di 2-1, con i gol di Messi e dell’ex Griezmann dopo la rete di Koke, grazie al rigore di Morata e a Correa, obiettivo di mercato del Milan in estate. Var decisivo, con l'annullamento di due gol al Barcellona, il primo di Messi e il secondo di Piquè.