Supercoppa, dove vedere le semifinali in TV: orari, canali, telecronisti

Di seguito il programma televisivo delle semifinali della Supercoppa italiana, in programma a Riyad, in Arabia Saudita. La finale sarà giocata lunedì prossimo 22 gennaio.



SUPERCOPPA ITALIANA: LE SEMIFINALI



GIOVEDÌ 18 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari



Napoli-Fiorentina, in diretta dalle ore 20.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Francesca Benvenuti e Carlo Landoni



Postpartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari



VENERDÌ 19 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.



Inter-Lazio, in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli



Postpartita su Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.