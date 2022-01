Inter-Juventus, ancora una volta, e questa volta con un titolo in palio, il primo della stagione. Il Derby d’Italia, la sfida con più rivalità del nostro calcio indossa il vestito della finale della Supercoppa Italiana e a partire dalle 21 di domani, nella cornice di San Siro, vedrà i nerazzurri e bianconeri affrontarsi in uno scontro diretto da 90 o più minuti. Gara secca, e quindi possibilità di supplementari e rigori con Inzaghi e Allegri che saranno costretti a delle scelte importanti.



LE SCELTE DI CAMPO- Stanno meglio i nerazzurri che ritrovano Hakan Calhanoglu (rientrato dalla squalifica) e che, di fatto, avranno quasi tutta la rosa a disposizione. Tante invece le assenze per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di Ramsey (covid), Chiesa (infortunato) e De Ligt e Cuadrado (squalificati), e con Chiellini, Alex Sandro e Bonucci non al meglio.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella; Perisic, Dzeko, Lautaro. All Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala. All. Allegri.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Juventus sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 con Mazzoleni di Bergamo al Var. La gara, con calcio d'inizio alle 21 a San Siro sarà trasmessa ​n chiaro dalle reti Mediaset con visione su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre) e sul canale Canale 5 HD (numero 505).