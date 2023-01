La rete realizzata da Dimarco ha dato il via all’iniziativa ideata dalla Lega Serie A, in collaborazione con Socios.com. L’ente calcistico italiano aveva annunciato che ogni pallone sarà messo all’asta, ogni volta che una squadra metterà a referto una marcatura. Il pallone della rete realizzata dall’esterno nerazzurro è stato sigillato ed inserito all’interno di una teca e potrà essere vinto da tutti coloro che sono in possesso dei Fan Token di Milan ed Inter. Il pallone sarà poi inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com ed integrato con un chip NFC.



COME FUNZIONA - Ad ogni gol segnato, infatti, il pallone sarà ritirato dall'arbitro e portato a bordo campo, dove verrà scambiato con uno nuovo regolamentare. Da quel momento in poi, non sarà più utilizzato nel corso della partita: verrà sigillato da un rappresentato della Lega e collocato all'interno di una teca. In futuro sarà vinto da un tifoso che lo custodirà come un cimelio, proprio come uno di quegli oggetti che, quotidianamente, la piattaforma di fan token mette a disposizione dei suoi utenti sull'app dedicata.