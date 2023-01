A partire dalle 20 Milan e Inter si giocheranno a Riyad la Supercoppa Italiana 2022. Ecco alcune statistiche e curiosità sulla gara.



Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, il Milan potrebbe vincere due incontri di fila contro l'Inter per la prima volta dal 2011, quando l'ultimo dei tre arrivò proprio in Supercoppa Italiana.