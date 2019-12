L'arbitro della Supercoppa di oggi in Arabia Saudita tra Juventus e Lazio sarà Giampaolo Calvarese di Teramo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport dovrebbe essere la sua ultima stagione da arbitro (in corsa per una deroga), e proprio prima di smettere riuscirà ad arbitrare la sua prima finale in carriera. Con Calvarese la Juventus è imbattuta: in 11 precedenti, 10 vittorie e un solo pareggio. E' la prima sfida tra le due squadre.