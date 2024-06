Getty Images

Svizzera, Freuler: "Abbiamo una grande squadra. Il gol? È ancora più bello quando segni e poi vinci"

2 ore fa



La Svizzera ha eliminato l'Italia da Euro 2024, grazie ai gol di Vargas e Freuler. Quest'ultimo, al termine della gara terminata per 2-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RSI. Queste le parole:



IL GOL - "È ancora più bello se segni e vinci. C‘era tutta la famiglia in tribuna, è stato bello dedicare a loro gol e vittoria. Sono davvero contento".



LA FORZA DELLA SVIZZERA - "Abbiamo giocatori che militano in grandi squadre e sono titolari, e quindi possiamo e vogliamo giocare con tanto possesso palla, stando compatti e stando uno dietro all’altro. Oggi dopo che abbiamo perso palla, è stato impressionante come poi l’abbiamo recuperata“.