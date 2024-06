Svizzera-Germania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

I padroni di casa giocano formalmente in trasferta l'ultima partita del gruppo A di Euro 2024, quella che sarà decisiva per l'assegnazione del primo posto verso gli ottavi di finale: con una vittoria o un pareggio, laottiene il primo posto avendo due punti di vantaggio sulladopo due giornate, ma gli elvetici con un successo possono sorpassare i tedeschi. Massima attenzione quindi per i lanciatissimi uomini del ct Julian Nagelsmann.: Svizzera-Germania: domenica 23 giugno 2024: 21:00: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

: Rai Play, Sky Go, NowLa sfida fra Svizzera e Germania sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, che su Sky Sport. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 1 mentre sull’emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). In streaming, invece, Svizzera-Germania sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell’opzione Now. Match disponibile anche su Rai Play.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Svizzera-Germania su NOW

GUARDA SU NOW

Su Sky, la telecronaca sarà di Riccardo Gentile, commento tecnico di Luca Marchegiani; diretta gol Federico Botti. Sulla Rai invece ci saranno Stefano Bizzotto e Lele Adani.: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas. CT: Yakin.: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Emre Can, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Fullkrug. CT: Nagelsmann.