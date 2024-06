Svizzera, Yakin: "Aebischer era fuori posizione. Duah? Ci serviva questo tipo di attaccante"

Getty Images

Lavince e convince alla prima agli Europei contro l'Ungheria, con unche regala tre punti agli elvetici. Intervistato ai microfoni della radiotelevisione svizzera, il commissario tecnicoha commentato la vittoria, sottolineando la soddisfazione per la bella prestazione dei suoi, tra i quali spiccano Duah ed Aebischer. Queste le sue principali dichiarazioni:“Girerò i complimenti alla mia squadra e al mio staff. Abbiamo lavorato tutti assieme per questo momento, davanti a dei grandissimi tifosi. Tutti si sono ben applicati oggi, nel primo tempo abbiamo giocato in maniera dominante. Abbiamo fatto altre partite buone come oggi, ma non era arrivato il risultato".

"Abbiamo cercato questo tipo di attaccante e Duah oggi ha disputato una buona partita"."Aebischer invece non era nella sua posizione abituale, ma ha creato tanto e ha segnato un gol fantastico".