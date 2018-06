Stefano Tacconi, ex portiere bianconero, ha vissuto anche lui una successione importante visto che nel 1983 prese il posto tra i pali di Dino Zoff. Intervistato da Tuttosport, ha parlato del sempre più vicino approdo di Mattia Perin in bianconero, esprimendo il suo parere contrario. "Fossi in Perin andrei in un'altra squadra tutta la vita - ha dichiarato -, è incomprensibile come a 25 anni, da capitano del Genoa, vada alla Juve a fare il secondo portiere. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma in bianconero corre il rischio di giocare solo la Coppa Italia".