Parole piuttosto dure quelle rilasciate dal calciatore dell'Ajax Dusan Tadic contro l'arbitro italiano Rocchi, che nella partita di ieri sera di Champions League contro il Chelsea ha espulso in un minuto Veltman e Blind. Una circostanza che ha favorito la rimonta della squadra di Lampard, sotto per 1-4 e poi capace di impattare sul 4-4: "Siamo stati i migliori in campo e siamo delusi, perché dovremmo parlare dell’Ajax e del nostro bel gioco, ma non possiamo farlo perchè è arrivato un tizio che ci ha rubato tutto. C'era un fallo su Blind che ha preso il secondo giallo, poi anche il secondo giallo di Veltman: nella mia vita non ho mai visto un triplo castigo, mai. Tutto inizia con un fallo di Pulisic su Blind Non mi piace cercare scuse nè parlare di altre persone, ma dovremmo raccontare di come siamo stati superiori al Chelsea e non possiamo perchè qualcuno ha distrutto tutto”.