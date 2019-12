Contro la Juventus con i piedi per terra. Il ds Igli Tare, che ha costruito la Lazio terza in classifica, predica calma. Le 6 vittorie consecutive hanno infiammato l'ambiente Lazio, sono in tanti a sperare nell'impresa. A margine dell'evento per la presentazione del libro di Dino Zoff, il dirigente albanese ha chiesto umiltà: "Lazio - Juve? Non c’è niente da dire, dobbiamo mantenere l’umiltà. La classifica è corta. Abbiamo ricevuto critiche per i risultati all’inizio. Ora siamo in una posizione che permette di sognare. Però non deve esserci presunzione, dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio".