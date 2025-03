Taremi: "Convivo da 5 mesi con un infortunio, devo curarmi per aiutare l'Inter"

Calciomercato

, attaccante dell'arrivato la scorsa estate dal Porto, ha spiegato il motivo della sua assenza nella gara di ieri tra il suo Iran e gli Emirati Arabi Uniti, parlando anche del suo rendimento deludente in nerazzurro fin qui:"Purtroppo,. Non ho partecipato alla partita su decisione dello staff tecnico. Al momento devo curare il mio infortunio per poter aiutare l'Inter. Fortunatamente, lo staff tecnico dell'Inter mi sta supportando e sono molto felice di questo. La mia unica preoccupazione è rimanere nel calcio europeo"

"L’attaccante ex Porto infatti è stato limitato per gran parte della stagione proprio da questo specifico fastidio, la, un infortunio particolarmente spiacevole, vista la zona estremamente delicata da curare. Oggi in realtà la situazione è molto migliorata, ma proprio per la tipologia del problema in essere non si può escludere a priori che lo stesso possa presentarsi nuovamente in futuro", si legge sul Corriere dello Sport.