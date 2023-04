Il contratto in scadenza col Paris Saint-Germain a fine giugno ha sempre meno possibilità di essere prolungato, sia per la necessità del club francese di abbassare sensibilmente il proprio monte ingaggi per questioni legate al Fair Play Finanziario Uefa sia per questioni di natura tecnica legate alla volontà di fare di Kylian Mbappé il centro di gravità permanente della formazione parigina. Tra le varie ipotesi in merito al suo futuro,, accantonando l'idea di chiudere la carriera in Arabia Saudita o negli Stati Uniti, nonostante i vertici di MLS ed Inter Miami continuino a professare a parole un certo ottimismo.in questi due anni e nelle ultime settimane i contatti sono diventati più serrati, per lavorare ad una formula che consenta al campione del mondo di essere ingaggiato senza sforare i parametri imposti dalla Liga. E a tal proposito, numero uno della Liga, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per fare il punto della situazione: "Dobbiamo vedere come si evolverà, ma dovrebbero esserci determinate condizioni.Il Barça non è come il PSG, che ha un rubinetto del gas e dei soldi che gli permettono di avere stipendi così alti. Ne stiamo parlando, ma è complicato per Messi tornare al Barça".